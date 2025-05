ワーナー・ブラザース・ピクチャーズとニュー・ライン・シネマが『ロード・オブ・ザ・リング』の新作映画『ロード・オブ・ザ・リング:ザ・ハント・フォー・ゴラム(原題:Lord of the Rings: The Hunt for Gollum)』の米国劇場公開が2027年12月17日、『死霊のはらわた ライジング』(2023)に続く新作が2026年7月24日となることを発表した。米などが報じている。 『ザ・