¼òÂ¤ÄÌ¤ê¤ò½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤ÇËþµÊÉ×¤Ï¹­Åç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢Ì¼¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡Ä¡£52ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼òÂ¤ÄÌ¤ê¤òËþµÊ¤¹¤ë¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼òÃ®¤òÇØ·Ê¤Ë½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½ïÊý¤«¤Ê»Ò¡£¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¡ÖÅì¹­Åç»Ô¤ÎÀ¾¾ò¤Ç¡¢À¾¾ò¼òÂ¢ÄÌ¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡ª»î°û¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¢¸µ¤¬¤¢¤êÈþÌ£¤·¤¤Æü