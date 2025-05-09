¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¡×½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î³ýÅç¤ß¤º¤­(20)¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¥í¥ó¥°¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¥Ü¥Ö¤Ë¹õ¤Ö¤Á´ã¶À¤ÎÉ½¾ð¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¡¼⁉¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤âÎÉ¤­¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹õÈ±