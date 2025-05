2025年5月8日にアメリカのドナルド・トランプ大統領とイギリスのキア・スターマー首相が関税を巡る交渉の合意に至ったことを発表しました。この合意に伴ってビットコインの価格が上昇して2025年2月から3カ月ぶりに10万ドル(約1460万円)を超えました。Bitcoin jumps above $100,000 for first time since Februaryhttps://www.cnbc.com/2025/05/08/crypto-market-today.htmlStanChart analyst apologizes $120K bitcoin price call