「BCNランキング」2025年4月28日〜5月4日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）2位REGZA55X8900N（TVS REGZA）3位VIERATV-55Z90A（パナソニック）4位REGZA48X8900N（TVS REGZA）5位REGZA55X8900L（TVS REGZA）6位AQUOS OLED4T-C48GQ2（シャープ）7位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）8位REGZA65X8900N（TVS REGZA）9位BRAVIA 8