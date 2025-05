【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■衝動のままのパフォーマンスが話題に! 神聖かまってちゃんが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)で披露した「ヨゾラノ流星群」の一発撮りパフォーマンス音源「ヨゾラノ流星群 - From THE FIRST TAKE」を5月9日に配信リリースした。 神聖かまってちゃんは、1月31日に『THE FIRST TAKE』に初登場し、「ロックンロー