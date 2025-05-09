Î¾¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¡¢Èþ¤·¤¯ÌöÆ°½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÚ¡¹½ï¡Ê36¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶Ú¥È¥ì¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÈþÇØÃæ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºÚ¡¹½ï¤À¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤è¡£¤³¤ì¤Ï¾ï¼±¡©¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢²Ã°µ¼°¥Þ¥·¡¼¥ó¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¤Ç¤¢¤é¤ï¤ÊÃÃ¤¨¤¿Î¾¸ª¤äÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤¬Èþ¤·¤¯ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¸¥àÄÌ¤¤½Ð¤·¤ÆÈ¾Ç¯¼å¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÚÆù¤Ä¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¤ª¿¬¤Ï¤Þ¤À¡¢¤ª¸«¤»¤Ç¤­¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£