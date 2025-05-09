½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿?¤ªÃåÂØ¤¨¤òÆþ¤ì¤ëÂÞ?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢ºî¤Ã¤¿¼êÄó¤²¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¼êºî¤ê¡ª4ºÐÌ¼¤Î?¤ªÃåÂØ¤¨Æþ¤ì?¡£ÄìÌÌ¤Ï¿À¸Í¤æ¤«¤ê¤Î¡ÄX¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¼êºî¤ê¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤µ¤ó¡£º£²óºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤â¤ò¥­¥å¥Ã¤È·ë¤ó¤Ç³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤­¤ë¶ÒÃåÂÞ¡£ÀÖ¤Î¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÄìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ