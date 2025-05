JetBrainsが開発しているC言語およびC++用のIDE「CLion」が非商用利用に限り無料で使えるようになりました。CLion Is Now Free for Non-Commercial Use | The CLion Bloghttps://blog.jetbrains.com/clion/2025/05/clion-is-now-free-for-non-commercial-use/CLionはC言語とC++に対応するIDEで、コード補完機能やデバッグ機能といったIDEとして基本的な機能のほかに、組み込み開発用のオンチップデバッグ機能なども搭載してい