名古屋・ミッドランドスクエア シネマ2にて2025年4月29日(火・祝)に一夜限りで行われた、日本を代表するラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」のプレミアム上映会は、抽選応募分のチケット予約が殺到し、一般販売分のチケットも即完売しました。 TOKONA-X ドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」プレミアム上映会 名古屋・ミッドランドスクエア