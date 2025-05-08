¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê²èÁü¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î29Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ð¥é¥ê¡Ê¡÷capybaracamera¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÆ¬¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¡£ÂÎ¤ËÈ¿¤·¤Æ¥±¡¼¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤«¼ã´³¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ä¥®¡×¤ä¡¢¥ä¥®¡©²¿¤Ç......¡©J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬2Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³