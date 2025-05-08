¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/08¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬8·î20Æü¡¦21Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖCHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY ULTRA SWEET GALAXY¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¥×¥é¡¢20Ç¯±Û¤·¤ÎºÆ¸½¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥Á¥ç¥³¥×¥é20¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¡¢ÄÉ²Ã½Ð±é¼ÔÈ¯É½8·î20Æü¡¦21Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ·ë