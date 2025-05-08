¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/08¡Û¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤¬¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»í±©¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¾åÇòÀÐ¡¢»í±©¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æÍý¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¾åÇòÀÐË¨²Î¢¡¿û¸¶¾®½Õ¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡õ»í±©¤ËÆ´¤ìÊú¤¯¤³¤ÎÆü¤ÏSNS¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ò¤â¤È¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¡Ö3¿Í¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¡Ê¿û¸¶¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹¤¬»ä¤Ï¹¥¤­¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð