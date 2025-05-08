¡ûÌ£¤ÎÁÇ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î5.03¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë5000Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1000²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï5·î9Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¤¦¤Á1000Ëü³ô¤ò5·î9ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ ¡û£Ô£É£Ó [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î5.1¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1200Ëü³ô(¶â³Û¤Ç420²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï5·î9Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û¥æ&