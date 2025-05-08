¼Ì¿¿½¸¡ØReason¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿º´Æ£Î®»Ê 30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¼«¿È4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØReason¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿º´Æ£Î®»Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿Æ»¤Î¤ê¤È¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡ÖÍýÍ³¡×¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤Ê¸Ø¤ê¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¡¦ÀçÂæ¡£²û¤«¤·¤µ¤ÈÊÑ²½¤ËÍÉ¤ì¤ë³¹¤Ç»£±Æ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìºý¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é