¡Ö¥­¥ó¥°¥À¥à ¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¦¥ë¥È¥é¥­¡¼¥×¡×¤Î¿·¿§¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥í¥¼¡×¤ò2025Ç¯6·î2Æü¤è¤êÄÌÈÎ¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦Amazon¡¦Qoo10¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£¿·¿§¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥í¥¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¥ê¥­¥Ã¥É¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÆÈ¼«½èÊý¤Ç¡ÖÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Õ¤ó¤ï¤êÈý¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¥­¥ó¥°¥À¥à¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤«¤é¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥í¥¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¡¼¥º¥ß¥ë¥¯¥«¥é¡¼¡£¥Ô¥ó¥¯·Ï