¿·¤¿¤Ê¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤òÁª½Ð¤¹¤ë¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿±ìÆÍ¤«¤é¹õ¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤«¤é¾å¤¬¤ë¡Ö¹õ±ì¡×2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¶µ¹Ä¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë