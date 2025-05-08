¡Ú¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー [LA-MD01]¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÁõÈ÷¥»¥Ã¥È¡¿AR¡Û 9·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,740±ß ¡Ú¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー [LA-MD02]¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÁõÈ÷¥»¥Ã¥È¡¿SMG¡Û 9·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,740±ß ¡Ú¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー [LA-OP21]¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑ½Æ¤Î»ý¤Á¼ê(¥Û¥ï¥¤¥È)¡Û 9·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê