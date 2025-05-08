¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢µÜºê»ÔÌ¸Åç¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Á°Êý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¤½¤ÎÃÆ¤ß¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Á°Êý¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Î2¿Í¤¬¼ó¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºê»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¡¦éâ¸¶¤¹¤ß¤ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤ò