ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬Íò¤Î³èÆ°½ªÎ»È¯É½¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÎÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡£½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íò¤Î³èÆ°½ªÎ»È¯É½¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡§ÀèÆü¡¢Íò¤È¤·¤ÆÂç¤­¤Ê·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¿ï»þÈ¯É½¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ÏËÍ