TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÙÂè6ÏÃ¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤¦¤é¤â¤Ê¤·¡×¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ÈWebÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¾åÅÄÎïÆà¤È²ÏÀ¥çý´õ¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦Àþ¡É¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÂ©¤¬¹ç¤¦¤Î¤Í¡ª¡× ËÜºî¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈCygamesPictures¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥·¥À¿¢ÊªÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÂçµ¤ÃæÇ»ÅÙÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¿ÍÎà¤¬¡¢±§Ãè¤ØÃ¦½Ð¤·