中国時代劇ドラマ『少年春風~The First Generation~』の第1話が、ホームドラマチャンネル公式YouTubeにて期間限定で先行公開される。 参考:シャオ・ジャン×バイ・バイハー『氷に恋したサンシャイン』場面写真&BOXキービジュアル 本作は、大ヒットシリーズ『少年歌行~Beginning of the Legend~』の第2弾となる青春時代劇。江湖の運命を背負う若者たちの熱い友情、壮