¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Ç¤¹¡£7Æü¤Þ¤Ç¼¯»ùÅç»Ô¤Î»³·Á²°¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö½é²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡×¤Ï¡¢4²¯6400Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¬ËÜ¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç»Ô¤Î»³·Á²°¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó20Ê¬Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë¡Ö8»þÈ¾¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶»¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯Íè¤ë¤Î¤Ç¡×ËèÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡£Àè·î23Æü¤«