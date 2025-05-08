´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊú¤­¤Ä¤­¡¢¥­¥¹¤ò¤·¤¿50Âå¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À­¤ò´Ú¹ñ·Ù»¡¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¿Í½÷À­¤¬Ë½µóÆüËÜ¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡¢JIN¤µ¤ó¤ÏÊ¼Ìò¤¬ÌÀ¤±¤¿Ä¾¸å¤Î2024Ç¯6·î¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó1000¿Í¤È¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤È¼¡¡¹¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢50Âå½÷À­¤¬¾®Áö¤ê¤Ç¶î¤±´ó¤ë¤ÈÊú¤­¤Ä¤­¡¢¤Ä¤ÞÀè