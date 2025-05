クリスピー・クリーム・ドーナツ(Krispy Kreme Doughnuts)から、2025年夏の新作ドリンク「ピーチジェリー in ソーダ ライチ レモネード」「ピーチジェリー in ソーダ トリプル ピーチ レモネード」が登場。2025年5月14日(水)から9月上旬まで期間限定発売される。“ぷるぷる”白桃ジェリー入りの爽快レモネード“ぷるぷる”食感のジェリーとフルーツソーダの組み合わせで毎夏人気を集めるドリンク「ジェリー in ソーダ」。2025年は