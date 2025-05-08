¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(²­Æì¸©ÃæÆ¬·´)¤Ï6⽉1Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤Þ¡¼¤µ¤ó¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³¤É÷¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¡û¡Ö¤Þ¡¼¤µ¤ó¡×¤Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÄó¶¡Æî¤ÎÅç¤Î²­Æì¤é¤·¤¤¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à²Æ¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£Äó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¿©¤Ùº¢¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²Æ¤Ë¼Â¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Îº¢¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë