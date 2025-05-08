´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KISS OF LIFE¤¬4·î30Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN¡×¤¬¡¢5·î16Æü(10:00¡Á)¤«¤éPonta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£KISS OF LIFE2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖSticky¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê°ìµ¤¤ËÈôÌö¤·¤¿KISS OF LIFE¡£¡Ö2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]