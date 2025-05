Nothing’s Carved In Stoneが5月14日、新曲「May」を配信リリースすることが明らかになった。◆Nothing's Carved In Stone 画像「All We Have feat. Masato (coldrain)」から半年ぶりとなる今作は、出会いと別れの季節に相応しく叙情的な歌詞が印象的なミドルバラードだ。この発表にあわせて新しいアーティスト写真も公開となった。また、本日5月8日から5月13日の期間中、新曲「May」をApple Music、Spotify、Amazon MusicにてPre