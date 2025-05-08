職員の自殺から18年、あらためて再発防止を誓います。新潟市水道局に勤務していた男性が“パワハラ”を訴えて自殺した問題で、水道局は組織風土の改革と再発防止を誓って敷地内にキンモクセイの木を植樹しました。 ■新潟市水道局 長井亮一局長 「水道局は職員一丸となって再発防止の徹底に向けた取り組みを継続し、たゆまぬ努力を続けていく決意を後世に伝えてまいります。」 新潟市水道局の中庭に、職員らにより植えられ