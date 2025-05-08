¹âÈª½¼´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡Ù¤¬¡¢5·î28Æü¤È29Æü¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡¦au Live Streaming(µì:uP!!!)¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡Ù¡û¹âÈª½¼´õ¤¬¡ÈÇº¤á¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡É¤ò¹¥±éËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤È¤Ó¤­¤ê¤Î¥Ñ¥¤¤òºî¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤ËÇº¤à¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡¦¥¸¥§¥Ê¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î»Ù¤¨¤ä°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯