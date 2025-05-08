県外から遠隔操縦で作業する無人のショベルカー＝8日午後、石川県輪島市昨年の能登半島地震と記録的豪雨で大きな被害が出た石川県内の復旧工事現場で、新しい技術や装置が活用されている。国土交通省能登復興事務所は8日、大規模地滑りで崩落した土砂の撤去で、無人のショベルカーを県外から遠隔操縦で動かすシステムを導入した。危険が伴う作業を安全に進めるためで、近く本格稼働させる予定。システムを取り入れたのは、輪島