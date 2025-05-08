7Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤¬¸øÉ½¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤Ç¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÄ¾²¼¤òÁö¤ë¿¹ËÜ¡¦ÉÙ³ßÃÇÁØÂÓ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¤¬ºÇÂç¤Ç2200¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤Î»î»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Ï¿·¤¿¤Ê¸øÅª»Ù±ç¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Î¡ÖÃÏ¿ÌÈï³²ÁÛÄê¡×¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢7Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¶âÂô»Ô¤ÎÄ¾²¼¤òÁö¤ë¿¹ËÜ¡¦ÉÙ³ßÃÇÁØÂÓ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶âÂô»Ô¤Î°ìÉô¤Ç¿ÌÅÙ7¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢»à¼Ô¤ÏºÇ°­¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç2200¿Í°Ê¾å¤Ë