東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、東京高裁は、広告大手「博報堂」に罰金2億円とした東京地裁の判決を支持しました。「博報堂」とグループ会社の元社長・横溝健一郎被告（58）はテスト大会と本大会の運営業務で、落札企業を決めるなどした独占禁止法違反の罪に問われています。東京地裁が去年7月、博報堂に罰金2億円、横溝被告に懲役1年6ヵ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、博報堂側が控訴していました。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 田中圭は憔悴 妻はもう限界か
- 2. 運動会弁当に孫が逆転パンチ
- 3. 性行為後にびっくりするほど出血
- 4. 立川市の小学校教室 男2人が侵入
- 5. BTS・JINにキス 日本人が出頭
- 6. オコエ瑠偉ら 賭博の疑いで送検
- 7. 中居氏が反撃準備 復帰への布石?
- 8. 中2で俳優と性行為か 遺族が主張
- 9. 13年超えた旧車 衝撃の自動車税
- 10. 小学校に男2人が侵入 正体判明
- 1. 立川市の小学校教室 男2人が侵入
- 2. BTS・JINにキス 日本人が出頭
- 3. オコエ瑠偉ら 賭博の疑いで送検
- 4. 小学校に男2人が侵入 正体判明
- 5. 男2人侵入 先生を殴りまくってた
- 6. ダウン症の娘と世界一周 母決断
- 7. 気象予報士・松浦悠真が解説「9日から10日は警報級の大雨と暴風に注意」
- 8. 教室に男2人侵入 活かされた訓練
- 9. 風俗店の女性殴られ重体 男逮捕
- 10. 小学校で暴行事件 市教委が会見
- 1. 高校生の子を妊娠「訴えてやる」
- 2. 大学に居場所がない 長男が号泣
- 3. すっかり別人…家出女性の末路
- 4. 3千万円未記載か 首相に文春報道
- 5. 夫の葬儀で「よかった」義母笑顔
- 6. 自民小渕氏 西田氏発言に苦言
- 7. 1182社の発表前情報が漏えいか
- 8. 渋谷の摘発バー 驚きの営業実態
- 9. 石破氏 文春報道の闇献金を否定
- 10. 首相 GWの高級ホテル滞在が波紋
- 11. 今は絶対NG 昭和の学校がヤバい
- 12. 円満夫婦と離婚夫婦 決定的な差
- 13. 研究者ら、認識誤りと批判 「沖縄解放」の展示否定
- 14. 緊急事態宣言の延長 国民のせい?
- 15. 国民民主党“パワハラ疑惑”女性議員に「政治とカネ」問題浮上！トンデモ“怪釈明”で逃げ切り狙う姑息
- 16. 「ミャクミャク人形進化して」 首相期待、AI搭載
- 17. 自公の経済政策が大迷走…バラマキ批判の「給付」「減税」が再浮上してきたワケ
- 18. 首相夫人に「下着つけてる?」
- 19. 自民・西田氏「歴史を書き換え」 ひめゆりの塔巡る発言、撤回せず
- 20. 新幹線、大阪延伸決議の調整難航 米原ルート「再検討を」
- 1. 中2で俳優と性行為か 遺族が主張
- 2. 友人の前で堂々と濃厚キス 話題
- 3. 脳や眼球摘出...ウ記者が拷問?
- 4. 「日本安全な国」投稿翌日に死亡
- 5. 「韓国は終わった」予測を伝える
- 6. 不明の犬 飼い主と再会で大泣き
- 7. インド 25分間でミサイル24発
- 8. 【海外発！Breaking News】モンスターエナジーを飲み過ぎた男性、全ての歯がボロボロに 歯科医「これまで診た中で最も酷い」（英）
- 9. 「対米包囲網」失敗 中国に変化?
- 10. トランプ氏の「重大発表」とは
- 1. 3億円遺産ゲットも まさかの悲劇
- 2. 5kg1000円 タイ産日本米に注目
- 3. 年収850万の家族 老後破産危機へ
- 4. くるま謝罪 危機管理ゼロな理由
- 5. マツダ なぜ500人も人員削減?
- 6. NTTがNTTデータを完全子会社化へ
- 7. 「串カツ田中」成長に陰りか?
- 8. 焼肉ライク 終日ご飯食べ放題に
- 9. 厚生年金の保険料率 なぜ18.3%か
- 10. 「カメラで住民監視」の実態
- 1. 夏に爆売れ Tシャツ専用インナー
- 2. Amazonでコンバースが最大51%OFF
- 3. YouTube 2人用の新Premiumプラン
- 4. 無印良品 便利なおすすめ家電
- 5. ニューバランスが最大57%OFFに
- 6. 「iPhone17 Air」に薄型の弊害?
- 7. 現代史上MAXレベルな海底火山の大噴火。その衝撃、宇宙まで届く
- 8. AirPods Pro 第2世代が8％OFFに
- 9. 今見るべきホラー映画4選
- 10. その高さ1キロメートル――世界一の高層ビルが香港に誕生 高級マンションと複合施設一体型『ザ・パール』のここがすごい
- 11. バーキン「ワッパー祭り」開催
- 12. バックパックのどこからカメラ
- 13. インターネット最大のディープフェイクポルノサイト「Mr.Deepfakes」が永久閉鎖
- 14. 宇治抹茶を使用した新感覚スイーツやアイス！セブン‐イレブン「めっちゃまっちゃ」を開催
- 15. 1台あると便利！ 真空×MagSafeで愛車やデスクで活躍するスマホホルダーのセールが終了間近
- 16. Amazonセール 飲料が最大38%OFF
- 17. ちっさ軽いVRゴーグル｢Beyond 2｣、映像がシャープすぎた
- 18. iPadも登場 Amazonセール開催中
- 19. テスラ車 総走行距離を水増しか
- 20. スペイン・ポルトガルの大規模停電──再エネルギー拡大と電力網の現在地
- 1. 山本由伸は「忘れられた選手」か
- 2. 日本代表主将が「戦力外」に驚愕
- 3. 井上ダウン揶揄にフルトンが一喝
- 4. 菅野智之 早くも他球団移籍の噂
- 5. 前田健太を解雇 メディア大喜び
- 6. 尚弥に「馬鹿者たちへ」擁護の声
- 7. 「大谷さん、雑」ファン指摘
- 8. 「移籍金95億円」の日本人FW?
- 9. 新庄監督 清宮の魚雷バット分析
- 10. ヤバいな…井上尚弥の今後心配
- 1. 田中圭は憔悴 妻はもう限界か
- 2. 中居氏が反撃準備 復帰への布石?
- 3. 田中圭の「3つのヤバい点」指摘
- 4. 赤西 アリスとの交際を隠蔽か
- 5. ファン試した? 嵐FC脱退者は悲鳴
- 6. 芽郁の違約金 数十億円規模か
- 7. 大野智 芸能界を引退する可能性?
- 8. 永野&田中のLINE画像 非公開の訳
- 9. GW混雑をめぐる有吉の苦言が物議
- 10. 芽郁に「完全終了」危機迫る?
- 1. 運動会弁当に孫が逆転パンチ
- 2. 田中圭&芽郁のLINE 流出した経路
- 3. 神すぎます 丸亀製麺に歓喜の嵐
- 4. 体型カバー 注目のGUワンピ
- 5. 夫の単身赴任先で衝撃の光景
- 6. 「女化」はなんて読む？読めたら地名マスター！
- 7. 彼女と風呂 ガッカリした瞬間
- 8. 探偵が暴いた若い女とラブホ通い
- 9. 調査で暴かれた「土曜出勤」の嘘
- 10. King Gnu 井口理、エクゾディアになる 体を張った新CMに「声出して笑った」「最高」と反響続々