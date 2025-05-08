£µ·î£µÆü¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¡£SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡Âè£²Àï¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ËÄ©¤ß¡¢£°¡Ý£³¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°¡¹Æü¤ÎÂè£±Àï¤Ï¡¢£²¡Ý£°¤Î¥ê¡¼¥É¤«¤é£²¡Ý£³¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÀïÀè¼èÊý¼°¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¡Ê²ù¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×STINGS¤¬½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë´ØÅÄ