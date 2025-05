ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念し、特別なデザインをあしらったDualSense ワイヤレスコントローラー“DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH”リミテッドエディションを発売する。 【画像】DRAWBRIDGEのシンボルマークとモットーが映える『デススト2』仕様DualSense コジマプロダクションと密接に連携