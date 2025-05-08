4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦I Don¡Çt Like Mondays.¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¢¥¤¥É¥é¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦ËÜ³Ê¿Ê½Ð1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¡ØSuper Strawberry Festival¡Ù¤Ë2¥ö½êÏ¢Â³½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5·î2Æü¤ËÅì´Ð¡Ê¤È¤¦¤«¤ó¡Ë¡¢5·î4Æü¤ËËÌµþ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢2Æü´Ö¹ç·×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿6Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñÂçÎ¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡ªÃæ¹ñÂçÎ¦ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¡ØSuper Strawberry Festival¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿I Don't Like Mondays.