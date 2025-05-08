Meta¤Ï5·î8Æü¤«¤é¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Threads¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¿ä¤·POP¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£MUSIC AWARDS JAPAN 2025¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òThreads¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æ±¥¢¥ïー¥É¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ »²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç