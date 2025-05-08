»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤Î¤³¤È¤·¤Î8Âç»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¸©Ì±·ò¹¯¹ÖºÂ¤¬8Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ä¡ÖÉ¨¤ÎÉÂµ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ1²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸©Ì±·ò¹¯¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢»³·ÁÂç³Ø°å³ØÉôÀº¿À°å³Ø¹ÖºÂ½Ú¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓÎÉÂÀ¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾ã³²¤â´Þ¤á¤ë¤È¹âÎð¼ÔÁ´ÂÎ¤Î3³ä¼å¤òÀê¤á¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢