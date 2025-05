Nothing’s Carved In Stoneが、新曲「May」を5月14日に配信リリース。あわせて、新しいアーティスト写真も公開された。 (関連:Nothing's Carved In Stoneの揺るぎない原点と進むべき道雨の野音ワンマンで見せたロックバンドの底力) 前作「All We Have feat. Masato (coldrain)」から半年ぶりとなる今作は、出会いと別れの季節に相応しい叙情的な歌詞のミドルバラードに。また、Apple Music、Spotify