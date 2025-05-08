»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï8Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ç2026Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬400²¯±ß²¼²¡¤·¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£