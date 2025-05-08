À¸°é´Ä¶­¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³ØÎò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦·Ð¸³¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃæÂ´16ºÐ¤Ç¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÔÆâ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¡¢Ç¯¾¦15²¯±ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¾®ß·Áí¶È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¾®ß·Ã¤Ìð»á¤À¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹ÔÆ°¤È·Ð¸³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎË°¤¯¤Ê¤­¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ÖÅ·¿¦¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«