ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックスに出場予定。相手先発は、メジャー3年目のブランドン・ファート投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より過去の対戦成績などを振り返る。 ■変化球中心の配球で過去3三振 相手先発は、26歳の生え抜き右腕ファート。2020年のドラフト5巡目全体149位でダイヤモンドバッ