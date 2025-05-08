CL½à·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°ìÀï¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹²¦¼Ô¤¬2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2nd¥ì¥°¤Ï¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤¤¤À¥Ñ¥ê¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï²¤½£¶þ»Ø¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»Ø´ø´±¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥ô¥§¥ó¥²¥ë»á¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ò¸«¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢