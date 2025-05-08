ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÎF2¡Ö¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤¬9Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£8Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À®³¤°½¹á¡Ê24¡á²­Æì¡Ë¤¬·§ËÜ¤ËÂ³¤­¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£·§ËÜ¤Ç¤Ï4¡¢5¡¢4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·§ËÜ¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Þ¤º¤¯¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£7ºÐ¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆîÂç¶ù¹â¡¢¼¯²°ÂÎ°éÂç¤È¶¯¹ë¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤­¡¢¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥·¥¨¥ë¥Ö¥ë¡¼¼¯²°¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£·»¤ÏÀ®³¤Âç