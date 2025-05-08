¥É¥ë±ß°ìÃÊ¹â¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤â·øÄ´ÊÆ±ÑËÇ°×¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤ò´üÂÔ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò144.66¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â·øÄ´¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï163.32¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï192.05¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Î£Ù¥¿¥¤¥à¥º¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬8Æü¤Ë±Ñ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ±ÑËÇ°×¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¼óÁêÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¹ñ´Ö¤Î