¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/08¡ÛMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ètimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢´ÑµÒÆ°°÷100Ëü¿ÍÆÍÇË¡£¸ø³«13Æü´Ö¤Ç¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤¬2025Ç¯Ë®²è¼Â¼ÌNo.1¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¤éÁíÀª11¿Í¡Ö#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¢¡Âç¿¹¸µµ®¡õµÆÃÓÉ÷ËáW¼ç±é¡Ö#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×´ÑµÒÆ°°÷100Ëü¿ÍÆÍÇËÂç¿¹¤ÈµÆÃÓ¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á±Ç²è