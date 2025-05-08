¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡Ê°Ê²¼¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡Ë¤Ï¡¢5·î7Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡×¡¢¡Ö¥è¡¼¥¯¡×¤Î197Å¹ÊÞ¤È¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¦¥è¡¼¥¯¤Î¤ªÃæ¸µ²Æ¥®¥Õ¥È 2025¡×¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤ªÃæ¸µ¥®¥Õ¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÉÊ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¼ûÍ×¤¬Ç¯¡¹