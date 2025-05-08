¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ï8Æü¡¢2025Ç¯3·î´üÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ò¸øÉ½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÌò°÷¾ÞÍ¿¤ÎÉÔ»Ùµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤Ï¡Ö°ìÉô¼è°úÀè¤ËÂÐ¤¹¤ëÂßÅÝ°úÅö¶â·«Æþ³Û¤Î·×¾å¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏ»ö¶È¤Î¼ý±×¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°´ü¤Ë¼ý±×·×¾å¤·¤¿±ÇÁüÇÛ¿®»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÂ÷¶ÈÌ³¤Î½ªÎ»Åù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸º¼ý¸º±×¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÆü³«¼¨¤·¤¿2025Ç¯3·î´ü¡Ê2024Ç¯4·î1Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡ËÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ä