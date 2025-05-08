Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï£¸Æü¡¢ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹À½ºî½ê¤ËÂÐ¤·£´·î£´Æü¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÒÌî¥Õ¤¬ÂÐ¹³ºö¤È¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÌµ½þ³ä¤êÅö¤Æ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬Â»³²¤òÈï¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢£Ô£Ï£Â¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÃø¤·¤¯·ÐºÑ¹çÍýÀ­¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï£´·î£±£¶Æü¡¢ËÒÌî¥Õ¤ÎÂÐ¹³ºö¤Îº¹¤·»ß