Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃË¤¬¥ì¥¸¤Î¸½¶â¤òÃ¥¤¤Æ¨Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÅ·¾Â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç20Âå¤«¤é30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË1¿Í¤¬¡¢¥ì¥¸¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¡¢Å¹°÷¤¬²ñ·×¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÃË¤¬¥ì¥¸¤ÎÃæ¤Î¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¬¤ËÇò¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤­¡¢³¥¿§¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢ÀÄ¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤ËÇò¿§¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È